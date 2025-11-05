Francoforte: profondo rosso per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Scende sul mercato Redcare Pharmacy N.V
, che soffre con un calo del 4,17%.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)