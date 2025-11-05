Francoforte: scambi negativi per Sartorius

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Sartorius
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sartorius
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sartorius
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 228,1 Euro. Primo supporto a 224,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 223.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)