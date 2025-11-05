Milano 10:44
43.108 -0,36%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:44
9.702 -0,13%
Francoforte 10:45
23.789 -0,67%

Francoforte: scambi negativi per Sartorius

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Sartorius
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Sartorius è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sartorius. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sartorius evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 228,1 Euro. Primo supporto a 224,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 223.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```