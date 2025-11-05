GOLD del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Seduta negativa per il metallo giallo, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 3.932.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3.896,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.003,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3.860,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)