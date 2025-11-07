Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

GOLD del 6/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Seduta trascurata per il metallo giallo, che archivia la giornata con un controllato -0,05%.

Le implicazioni tecniche attuali dell'oro mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 3.938,7. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 4.008,9. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 3.900,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
