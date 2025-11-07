GOLD del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Seduta trascurata per il metallo giallo, che archivia la giornata con un controllato -0,05%.
Le implicazioni tecniche attuali dell'oro mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 3.938,7. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 4.008,9. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 3.900,2.
