Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

GOLD del 5/11/2025

Finanza
GOLD del 5/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Nuovo spunto rialzista per il metallo giallo, che guadagna bene e porta a casa un +1,2%.

Le implicazioni tecniche complessive dell'oro evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 3.928. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 4.034,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 3.876,7.


Ufficio Studi Teleborsa
