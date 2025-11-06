GOLD del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Nuovo spunto rialzista per il metallo giallo, che guadagna bene e porta a casa un +1,2%.
Le implicazioni tecniche complessive dell'oro evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 3.928. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 4.034,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 3.876,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)