Leonardo e Rheinmetall, primo contratto in JV per 21 veicoli corazzati all'Esercito Italiano

(Teleborsa) - Latra, nell'ambito della Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (50% Leonardo e 50% Rheinmetall), si è aggiudicata il. La consegna del primo veicolo è prevista entro la fine del 2025."Questo primo ordine congiunto, a seguito della decisione di costituire una joint venture tra Rheinmetall e Leonardo, rappresenta un- ha dettoLeonardo Rheinmetall Military Vehicles - Avvicina le due aziende e due dei più grandi Paesi europei. La cooperazione non è più un'opzione; è l'essenza stessa della nostra sovranità strategica europea".Leonardo e Rheinmetall forniranno, 5 dei quali modello Lynx KF-41 di Rheinmetall con la torretta Lance, seguiti da 16 mezzi in nuova configurazione dotati dello stesso scafo e della torretta Hitfist 30mm di Leonardo. L'accordo prevede inoltre l'aggiornamento dell'intera flotta a quest'ultima configurazione, oltre a includere altri 30 veicoli opzionali e sistemi di addestramento e simulazione per formare al meglio gli equipaggi.La fornitura rientra nell'ambito del programma A2CS - Army Armoured Combat System, originariamente denominato AICS - Armored Infantry Combat System, che prevede l'e che, insieme al programma Main Battle Tank, rinnoverà le linee dei mezzi pesanti dell'Esercito Italiano.