Madrid: sell-off per Grifols

(Teleborsa) - A picco la società farmaceutica e chimica spagnola
, che presenta un pessimo -4,68%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Grifols
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Grifols
evidenzia un declino dei corsi verso area 10,43 Euro con prima area di resistenza vista a 10,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)