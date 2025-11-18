Milano 13:30
Madrid: calo per Grifols

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica e chimica spagnola, che tratta con una perdita dell'1,94%.

L'andamento di Grifols nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Grifols evidenzia un declino dei corsi verso area 10,36 Euro con prima area di resistenza vista a 10,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,33.

