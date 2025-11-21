Madrid: rosso per Grifols

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola
, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Grifols
evidenzia un declino dei corsi verso area 9,9 Euro con prima area di resistenza vista a 10,02. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)