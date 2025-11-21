Milano 10:24
Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Grifols
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Grifols evidenzia un declino dei corsi verso area 9,9 Euro con prima area di resistenza vista a 10,02. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,85.

