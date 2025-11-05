New York: luce verde per Micron Technology

produttore di microchip

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,72%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 238,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 227,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 220,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)