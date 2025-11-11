Si muove in ribasso Micron Technology a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di microchip
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 247,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 240,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 254,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)