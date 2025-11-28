New York: positiva la giornata per Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di microchip
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Micron Technology
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 238,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 234. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 243,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)