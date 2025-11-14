New York: scambi in forte rialzo per Micron Technology

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di microchip
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,49%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 256,6 USD. Primo supporto a 237,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 224,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)