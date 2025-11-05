Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Enphase Energy

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di tecnologia energetica americana, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,51%.

La tendenza ad una settimana di Enphase Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Enphase Energy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,86 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28,24.

