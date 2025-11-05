New York: scatto rialzista per Enphase Energy

società di tecnologia energetica americana

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,51%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,86 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)