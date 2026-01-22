New York: exploit di Enphase Energy

società di tecnologia energetica americana

Enphase Energy

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 6,69%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,97 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)