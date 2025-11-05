Parigi: balza in avanti Bouygues

(Teleborsa) - Bene il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, con un rialzo del 2,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bouygues
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bouygues
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Bouygues
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 40,74 Euro con primo supporto visto a 39,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 37,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)