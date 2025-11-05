Milano 10:49
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:49
9.702 -0,13%
Francoforte 10:48
23.777 -0,72%

Produzione industriale Francia (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Francia (MoM) in settembre
Francia, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -0,9% (la previsione era +0,1%).
