Utilities, investimenti per 8,5 miliardi ( +15% in un anno)

(Teleborsa) - Il, con unrispetto all’anno precedente. Più di un terzo di queste risorse è stato destinato alla, a conferma dell’impegno crescente del settore nel sostenere la transizione ecologica e quella digitale. Il valore aggiunto distribuito ai diversi stakeholder, invece,. Sono alcuni dei dati che emergono dalelaborato anche quest’anno dasu un campione di oltre 100 aziende rappresentative del settore, presentato oggi alla Fiera Ecomondo di Rimini.Nel 2024 gli investimenti complessivi delle utilities italiane. Di questi, oltre 3 miliardi – pari al 37% del totale, in aumento rispetto all’anno precedente – sono stati destinati alle sfide della decarbonizzazione, della digitalizzazione e dell’economia circolare. LaIn proposito, il 78% dell’energia prodotta dalle utilities proviene da fonti rinnovabili, mentre la flotta a basso impatto ambientale conta quasi 12.000 mezzi (pari al 26% del totale), impiegati in gran parte nei servizi di raccolta dei rifiuti. Sul fronte delle emissioni, l’analisi di un sotto-campione di aziende rappresentativo del sistema associativo, evidenzia una riduzione delle emissioni dirette del 12% e delle emissioni indirette da consumo energetico del 15% rispetto al 2018.Un risultato che conferma il. Sul fronte dell’economia circolare, gli investimenti segnano un importante balzo in avanti e superano 1 miliardo di euro, contro i 530 milioni dell’anno precedente: un impegno che ha contribuito a portare la percentuale di riciclo dei rifiuti differenziati al 94% e il riutilizzo o recupero dei fanghi di depurazione al 96%.Anche: oggi il 43% della rete idrica risulta distrettualizzata, mentre i contatori intelligenti del gas rappresentano il 69% del totale installato. Il valore aggiunto distribuito agli stakeholder –– è stato pari a 16 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto ai 14,6 miliardi dell’anno precedente. A questo si aggiungono 27,8 miliardi di euro di spesa verso i fornitori, di cui il 54% destinato a realtà locali, a conferma del ruolo delle utilities come motore di sviluppo territoriale e sostenibile."Questi numeri – commenta il– testimoniano la centralità del comparto delle utilities per consentire al Paese di affrontare le sfide e di cogliere le opportunità della transizione ecologica e di quella digitale. Si tratta di un settore strategico per il nostro Paese sul fronte degli investimenti, dei servizi offerti ai cittadini e del valore economico generato. Ora,che richiederanno alle utilities un ulteriore sforzo in termini di investimenti e di acquisizione del know-how necessario".Il Rapporto evidenzia una crescente integrazione dei principi ESG nel modello di business delle utilities. Il 61% delle aziende – spesso anche in assenza di obblighi normativi – elabora un proprio rapporto di sostenibilità, mentre il 54% si è dotato di una struttura organizzativa dedicata e il 46% ha inserito obiettivi espliciti di sostenibilità all’interno del piano industriale. La– Bicocca valuta, dal 2024, le performance delle aziende in materia di politiche di diversità e inclusione. L'esame dei dati evidenzia uncaratterizzato da un accrescimento della consapevolezza dell’importanza strategica della D&I. I valori più alti del D&I Index si rilevano per la vocazione al territorio (52%), la neutralità delle politiche di selezione e assunzione del personale (56%) e le politiche di valutazione e premialità del personale (39%). L'analisi non manca di evidenziare alcune aree di miglioramento:. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, i, mentre il 72% adotta sistemi certificati di gestione della sicurezza, a conferma di un impegno concreto nella prevenzione e nella tutela delle persone.Per il, "le aziende associate condividono un impegno comune verso la sostenibilità e l’inclusione, promuovendo una gestione responsabile delle risorse, l’innovazione al servizio delle comunità e ambienti di lavoro equi e aperti alla diversità. Come evidenziato dal Rapporto di Sostenibilità,destinando l’85% degli investimenti realizzati (oltre 7 miliardi) proprio a beneficio del territorio in cui operano".