Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 17:58
24.481 -0,65%
Dow Jones 17:58
46.067 -0,15%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Utilities

In rialzo l'indice Utilities dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 500,37 punti.
