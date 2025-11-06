Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Seduta moderatamente positiva per indice spagnolo, che ha chiuso in rialzo a 16.098,4.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16.120,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16.054,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16.186,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```