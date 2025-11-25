Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,92%.
L'analisi di breve periodo di IBEX 35 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 16.030,5 e supporto a 15.863,5. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 16.197,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)