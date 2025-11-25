Milano 11:26
42.091 -0,49%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:26
9.534 -0,01%
Francoforte 11:26
23.181 -0,25%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,92%.

L'analisi di breve periodo di IBEX 35 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 16.030,5 e supporto a 15.863,5. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 16.197,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```