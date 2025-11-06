Milano
10:21
43.324
-0,26%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
10:21
9.762
-0,16%
Francoforte
10:20
24.008
-0,17%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 10.37
Crolla a Piazza Affari DiaSorin
Migliori e peggiori
,
In breve
06 novembre 2025 - 09.35
Scende sul mercato l'
azienda produttrice di apparati diagnostici
, che soffre con un calo del 13,74%.
Piazza Affari
(338)
Titoli e Indici
Diasorin
-15,19%
