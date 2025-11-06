Milano 10:27
43.325 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:27
9.762 -0,15%
Francoforte 10:27
24.007 -0,18%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per DiaSorin

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per DiaSorin
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,76% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico della società biotecnologica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,98 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```