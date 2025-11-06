Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per DiaSorin

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,76% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società biotecnologica
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,98 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)