Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

società biotecnologica

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,76% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,98 Euro con area di resistenza individuata a quota 65,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)