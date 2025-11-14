Milano 10:08
44.438 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:08
9.706 -1,04%
Francoforte 10:08
23.887 -0,64%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia crolla del 2,19%, scendendo fino a 109.957,79 punti.
