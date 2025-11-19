Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

società biotecnologica

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)