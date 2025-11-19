Milano 12:49
Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DiaSorin rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della società biotecnologica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,59 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 57,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
