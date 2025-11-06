Milano 10:21
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Perde terreno il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 419,69 punti, ritracciando dello 0,89%.
