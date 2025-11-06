Milano 13:29
43.330 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:29
9.760 -0,17%
Francoforte 13:29
23.978 -0,30%

Francoforte: andamento negativo per Lufthansa

Sottotono la compagnia aerea tedesca, che passa di mano con un calo del 2,38%.
