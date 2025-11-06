Francoforte: andamento negativo per Lufthansa

compagnia aerea tedesca

Lufthansa

Germany MDAX

vettore aereo tedesco

Lufthansa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,38%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,695 Euro e primo supporto individuato a 7,445. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,945.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)