Francoforte: performance negativa per Hensoldt

(Teleborsa) - Pressione su Hensoldt
, che tratta con una perdita dell'1,90%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Hensoldt
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 89,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)