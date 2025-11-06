Francoforte: performance negativa per Hensoldt

Hensoldt

Hensoldt

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,90%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 89,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)