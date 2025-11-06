Milano 10:22
43.318 -0,28%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:22
9.762 -0,16%
Francoforte 10:22
23.999 -0,21%

Francoforte: performance negativa per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Hensoldt
(Teleborsa) - Pressione su Hensoldt, che tratta con una perdita dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hensoldt rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Hensoldt suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 89,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```