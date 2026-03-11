Milano 14:56
44.777 -0,94%
Nasdaq 14:56
25.016 +0,24%
Dow Jones 14:56
47.425 -0,59%
Londra 14:56
10.321 -0,88%
Francoforte 14:56
23.657 -1,30%

Francoforte: rosso per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Hensoldt
(Teleborsa) - Pressione su Hensoldt, che tratta con una perdita del 2,58%.

Il movimento di Hensoldt, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo di Hensoldt ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 77,33 Euro. Supporto a 74,08. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 80,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
