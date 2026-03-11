Francoforte: rosso per Hensoldt

Hensoldt

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,58%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 77,33 Euro. Supporto a 74,08. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 80,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)