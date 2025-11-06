Londra: andamento rialzista per Sainsbury's

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della catena inglese di supermercati
, con una variazione percentuale del 2,61%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Sainsbury's
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,46%, rispetto a -0,09% del principale indice della Borsa di Londra
).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,531 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,327. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,193.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)