Londra: andamento sostenuto per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, con un rialzo del 2,58%.
La tendenza ad una settimana di JD Sports Fashion
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per JD Sports Fashion
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8513 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8789. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8349.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)