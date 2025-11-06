Milano 13:31
Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un rialzo del 2,58%.

La tendenza ad una settimana di JD Sports Fashion è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per JD Sports Fashion, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8513 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8789. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8349.

