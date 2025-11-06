Londra: andamento sostenuto per WPP

(Teleborsa) - Bene la holding che fornisce servizi di comunicazione
, con un rialzo del 2,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di WPP
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,711 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,773. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,678.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)