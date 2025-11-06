Milano 10:23
Londra: andamento sostenuto per WPP

(Teleborsa) - Bene la holding che fornisce servizi di comunicazione, con un rialzo del 2,05%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di WPP suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,711 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,773. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,678.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
