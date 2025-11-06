New York: amplia l'ascesa APA Corporation

holding attiva nel campo dell'energia

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,22%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,91 USD con tetto rappresentato dall'area 23,86. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)