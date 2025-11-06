New York: amplia l'ascesa APA Corporation

(Teleborsa) - Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,22%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di APA Corporation
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,91 USD con tetto rappresentato dall'area 23,86. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)