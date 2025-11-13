Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:40
25.135 -1,50%
Dow Jones 18:40
47.861 -0,82%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: scambi in forte rialzo per APA Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,24%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di APA Corporation. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, APA Corporation evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,28 USD. Primo supporto a 24,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
