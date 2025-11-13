New York: scambi in forte rialzo per APA Corporation

(Teleborsa) - Rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,24%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di APA Corporation
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, APA Corporation
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,28 USD. Primo supporto a 24,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)