Allarme dal cinema italiano: tagli e revisione del tax credit

(Teleborsa) - Alla Casa del Cinema di Roma
, Anica, Apa e Cna
hanno denunciato con forza le gravi conseguenze dei tagli al Fondo Cinema
(–150 milioni) e della revisione del tax credit
previsti nella bozza della legge di bilancio. Alessandro Usai (Anica)
ha avvertito che queste misure potrebbero distruggere un settore in crescita,
finora sostenuto dal credito d’imposta che ha attratto investimenti e generato occupazione. Gianluca Curti (Cna)
ha parlato di un rischio immediato per 70-75 mila posti di lavoro
e chiesto una riduzione graduale fino al 2028 per evitare il collasso della filiera produttiva.Chiara Sbarigia (Apa)
ha ricordato che il tax credit è l’unico sostegno strutturale dell’audiovisivo
e che la sua riduzione metterebbe a rischio la competitività e favorirebbe la delocalizzazione. Il comparto, che vale 16,3 miliardi di euro e cresce del 9,3% annuo, alimenta l’economia dei territori. Sbarigia ha infine preso le distanze dal 'caso Kauffman
', ribadendo la necessità di maggiori controlli sui produttori esteri.(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)