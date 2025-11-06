Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:07
25.128 -1,92%
Dow Jones 18:07
46.842 -0,99%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: balza in avanti Astrazeneca

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Astrazeneca
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che tratta in utile del 3,64% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Astrazeneca rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Astrazeneca, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 83,31 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 84,96. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 82,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
