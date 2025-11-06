Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 21:10
25.286 -1,31%
Dow Jones 21:10
47.047 -0,56%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: preme sull'acceleratore Host Hotels & Resorts

Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore Host Hotels & Resorts
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fondo d'investimento immobiliare autonomo, che mostra una salita bruciante del 5,80% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Host Hotels & Resorts rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Host Hotels & Resorts ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,49 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,27, mentre il primo supporto è stimato a 16,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```