New York: preme sull'acceleratore Host Hotels & Resorts

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fondo d'investimento immobiliare autonomo
, che mostra una salita bruciante del 5,80% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Host Hotels & Resorts
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Host Hotels & Resorts
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,49 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,27, mentre il primo supporto è stimato a 16,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)