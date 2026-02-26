Milano 17:04
47.396 +0,48%
Nasdaq 17:04
24.969 -1,42%
Dow Jones 17:04
49.526 +0,09%
Londra 17:04
10.843 +0,34%
Francoforte 17:04
25.288 +0,45%

New York: preme sull'acceleratore Gartner

Brillante rialzo per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,85%.
