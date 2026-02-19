Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 20:18
24.769 -0,52%
Dow Jones 20:18
49.351 -0,63%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: preme sull'acceleratore Edison International

Rialzo per il distributore di elettricità, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,78%.
