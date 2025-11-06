Milano 13:33
Piazza Affari: andamento negativo per Pharmanutra
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che presenta una flessione del 2,10%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pharmanutra, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Pharmanutra suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,58.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
