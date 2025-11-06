Piazza Affari: andamento negativo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che presenta una flessione del 2,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pharmanutra
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Pharmanutra
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,97 Euro con tetto rappresentato dall'area 45,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)