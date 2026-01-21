Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, che avanza bene del 2,50%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pharmanutra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pharmanutra
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Pharmanutra
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 66,03 Euro. Rischio di discesa fino a 64,43 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)