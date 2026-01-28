Milano 15:25
45.121 -0,70%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:25
10.163 -0,44%
Francoforte 15:25
24.789 -0,42%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Pharmanutra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pharmanutra, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Pharmanutra. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pharmanutra evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 64,6 Euro. Primo supporto a 63,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 62,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
