Milano 10:27
43.325 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:27
9.762 -0,15%
Francoforte 10:27
24.007 -0,18%

Piazza Affari: performance negativa per Moltiply Group

(Teleborsa) - Retrocede il broker online per i mutui alle famiglie, con un ribasso del 2,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Moltiply Group rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Moltiply Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 43,12. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
