Piazza Affari: performance negativa per Moltiply Group

broker online per i mutui alle famiglie

FTSE Italia Mid Cap

Moltiply Group

indice delle società a media capitalizzazione

Moltiply Group

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 43,12. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)