Milano 11:10
46.558 -0,30%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:10
10.666 -0,17%
Francoforte 11:10
24.950 -0,17%

Piazza Affari: performance negativa per BFF Bank

Retrocede la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con un ribasso del 3,42%.
