Milano 10:28
43.328 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:28
9.760 -0,18%
Francoforte 10:28
24.006 -0,18%

Produzione industriale Germania (MoM) in settembre

Germania, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +1,3%, in aumento rispetto al precedente -3,7% (la previsione era +3%).
