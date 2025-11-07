Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:43
24.703 -1,70%
Dow Jones 18:43
46.600 -0,67%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,55%

Il FTSE 100 termina a 9.682,57 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,55%, con chiusura a 9.682,57 punti.
