Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:39
24.602 +0,40%
Dow Jones 17:39
45.953 -0,30%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,47%

Il FTSE 100 termina a 9.507,41 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,47%, con chiusura a 9.507,41 punti.
