Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,21%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.527,65 punti

Londra allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 9.527,65 punti.
