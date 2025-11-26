Milano
17:35
43.130
+1,01%
Nasdaq
18:49
25.284
+1,06%
Dow Jones
18:49
47.535
+0,90%
Londra
17:35
9.692
+0,85%
Francoforte
17:35
23.726
+1,11%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 19.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,85%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,85%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.691,58 punti
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 17.43
Londra lievita dello 0,85% e archivia la seduta a 9.691,58 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dello 0,78%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,42%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,55%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,47%
Argomenti trattati
Londra
(227)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,85%
Altre notizie
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,64%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,61%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,44%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,24%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,21%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,44%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto