Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:49
25.284 +1,06%
Dow Jones 18:49
47.535 +0,90%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,85%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.691,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,85%
Londra lievita dello 0,85% e archivia la seduta a 9.691,58 punti.
Condividi
```